Milano, la manovra dei due ladri per rubare cellulari sul tram

Arrestati a Milano dalla Polizia ferroviaria un marocchino ed un siriano di 19 anni, irregolari sul territorio italiano. Per loro l'accusa è di tentato furto aggravato in concorso. L'operazione mercoledì nel contesto di un servizio antiborseggio nell'area del passante ferroviario di Milano Porta Venezia. Come riferisce Milano Today, i due sono stati visti in piazzale Oberdan. Hanno puntato una ragazza che stava salendo sul tram. Il primo ha ostacolato i movimenti della giovane distraendola, il secondo ha infilato le mani nella tasca del giubbotto trovando il telefono cellulare. Ma sono stati colti in flagrante e arrestati.