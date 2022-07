Milano, la nonna della bimba morta di stenti: "Mia figlia è un mostro"

Emergono nuovi sconcertanti dettagli della terribile vicenda di Diana, bambina di 18 mesi abbandonata dalla madre Alessia Pifferi in casa a Milano per una settimana, morta di stenti, fame e sete. Dopo la tragedia, iniziano a parlare i vicini, come riporta TgCom24: "La mamma la riprendeva in modo brusco appena lei provava ad avvicinarsi agli altri bambini", "Diana era intimorita da sua mamma". La donna aveva reazioni decise ogni qual volta la piccola si agitava. E Diana "subito si fermava, era come intimorita", riferisce invece il Corriere della Sera.

Diana, la madre finse di organizzare un battesimo per raccogliere denaro

Su facebook ha commentato sconsolata nonna Maria, madre di Alessia: "Mia figlia è un mostro". Era stata lei ad accudire la piccola Diana dopo un ricovero in ospedale con febbre altissima a pochi mesi dalla nascita. La mamma era a Montecarlo con il compagno, in vacanza. Ed emerge un altro particolare: mamma Alessia aveva messo in giro la voce dell'organizzazione di un battesimo (poi mai avvenuto) solo per ricevere qualche regalo, buste con del denaro.