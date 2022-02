Milano, la più ricca in Comune è leghista. Ecco quanto prendono i consiglieri



Milano, quanto guadagnano i consiglieri comunali? Nessun segreto, visto che per legge gli eletti a Palazzo Marino devono dichiarare i loro redditi. Dalle dichiarazioni del 2021 si scopre quindi che il primo posto è di Annarosa Racca, consigliera della Lega, titolare di farmacia e presidente di Federfarma Lombardia: batte tutti con 724.812 euro. Anche il primo cittadino. Il sindaco Giuseppe Sala, infatti, ha dichiarato 110.396 euro di reddito imponibile ed è sesto nella classifica dei redditi di Palazzo Marino.



Milano, la più ricca in Comune è leghista. Secondo Manfedi Palmeri

In seconda posizione troviamo il consigliere Manfredi Palmeri, già presidente dell'aula e candidato sindaco, che ha dichiarato circa 263 mila euro di reddito. Al terzo posto, e primo tra i membri di giunta, compare Emmanuel Conte, assessore al bilancio, con oltre 257 mila euro dichiarati.

Milano, ultima posizione la dichiarazione dei redditi di Martina Riva

Ultima in questa classifica di "ricchezza" troviamo l'assessora allo sport Martina Riva, che l'anno scorso era praticante avvocato e ha dichiarato 1.500 euro. Sono solamente due, invece, i consiglieri che non hanno pubblicato la dichiarazione dei redditi. Il primo è Vittorio Feltri, giornalista e consigliere di Fratelli d'Italia. La seconda è Giulia Pastorella, capogruppo della lista 'Lavoriamo per Milano con Sala' e dirigente nazionale di Azione, che però è giustificata in quanto è residente in Belgio.