Milano, la Procura sequestra il Cpr di via Corelli

La Procura di Milano ha sequestrato d'urgenza la Martinina s.r.l, la societa' aggiudicataria dell'appalto della Prefettura che gestisce il Cpr di Milano di via Corelli. Di fatto, i pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri hanno preso controllo della struttura in attesa dell'eventuale convalida di un gip e la nomina di amministratore giudiziario. La Martinina e i suoi due amministratori di diritto e di fatto rispettivamente Consiglia Caruso e il figlio Alessandro Forlenza sono indagati per turbativa d'asta e frodi nelle pubbliche forniture. Il Centro di permanenza per il rimpatrio era stato ispezionato dai magistrati e dalla GdF lo scorso primo dicembre.

La proroga del contratto per il Cpr al centro dell'indagine

E' la scoperta, fatta solo dopo l'ispezione del primo dicembre, della proroga del contratto fino al 31 dicembre 2024 a spingere i pm milanesi a sequestrare il ramo d'azienda della Martinina, la societa' che gestisce dall'aprile 2022 il Cpr di Milano. La stessa indagata per presunte gravi inadempienze nell'erogazione dei servizi ai migranti trattenuti nel centro di via Corelli. Il 15 dicembre davanti al gip Livio Cristofano i pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, discuteranno sulla loro richiesta di misura interdittiva della societa' di Pontecagnano Faiano (Salerno) di contrattare con la Pa e di quindi partecipare e vincere appalti pubblici come appunto la gestione dei Cpr.

Tuttavia, anche qualora venisse concessa non avrebbe effetti sul contratto gia' in essere e prorogata di 12 mesi lo scorso 13 novembre per la struttura di via Corelli. Da qui il decreto d'urgenza di sequestro preventivo impeditivo ad aggravare o protrarre le conseguenze dei reati contestati (frode in pubbliche forniture e turbativa d'asta).