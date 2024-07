Milano, la proposta: più pesa l'auto, più si paga la sosta

I consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Milano Enrico Fedrighini, Angelica Vasile, Simonetta D’Amico, Rosario Pantaleo, Carlo Monguzzi, Marco Fumagalli e Gabriele Rabaiotti stanno lavorando ad una mozione che va nella direzione di una "adeguata maggiorazione della tariffazione della sosta su strada (da due a tre volte la tariffa ordinaria in ogni ambito di sosta interessato) che dovrà riguardare tutti i veicoli privati per trasporto passeggeri, indipendentemente dalla residenza o domiciliazione del proprietario, a partire da un peso superiore alle 1,6 tonnellate con motore termico o elettrico".

Tariffe per il parcheggio sino a tre volte quelle attuali

In pratica, come riporta il Corriere, per certe tipologie di vettura si potrebe arrivare sino a due o tre volte la tariffa ordinaria in ogni ambito di sosta interessato. La misura andrebbe a impattare in particolare sulle vetture che funzionano in elettrico. Ma anche i più recenti dispositivi di sicurezza hanno portato ad un aumento medio del peso delle vetture di più fresca immatricolazione. Non quindi una misura "anti Suv" tout court, in quanto andrebbe a riguardare anche alcune compatte elettriche. Una misura analoga è stata introdotta a Parigi a partire da febbraio. Lì le auto più pesanti pagano sino a 18 euro all'ora per la sosta in strada

Park pricing per liberare lo spazio urbano

I consiglieri hanno chiarito: "Le politiche tariffarie — road pricing e park pricing — rappresentano efficaci e rapidi strumenti in grado di incidere sul governo della mobilita urbana a livello locale, al fine di liberare quote crescenti di spazio urbano attualmente occupato dai veicoli a motore per restituirlo ad un uso maggiormente sostenibile (pedonalità , ciclabilità , corsie riservate per il trasporto pubblico di superficie)