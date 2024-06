Milano, La Russa: "Io candidato sindaco? Non sono tagliato..."

Non sono "tagliato per la politica amministrativa: ho fatto il consigliere regionale, il senatore, il deputato, il ministro, ma non mi sono mai candidato al consiglio comunale di Milano". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a "Orario continuato" a Telelombardia rispondendo al giornalista che gli ha chiesto se lui non abbia mai pensato a candidarsi a sindaco di Milano: "Bisogna pensarci bene per tempo, lavorare per un candidato che dia la possibilita' ai milanesi di scegliere".