Milano, ladri in casa dell'influencer Chiara Biasi



Domenica da dimenticare per Chiara Biasi. La casa dell'influencer è stata visitata dai ladri e il bottino ammonterebbe a decine di migliaia di euro.



A dare l'allarme e' stata proprio l'influencer, 31enne con milioni di follower sui social, la scorsa notte, rientrando a casa, in corso Venezia, dove vive al terzo piano di uno stabile. I ladri hanno messo tutto a soqquadro portando via abiti firmati e accessori, trolley, gioielli e 5 orologi di lusso tra cui Patek Philippe e Rolex.





