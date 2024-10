Milano: ladro rapina una donna sul bus ma è una ricercata, arrestati entrambi



A Milano, su un autobus della linea 70, un 18enne egiziano ha rapinato una donna, strappandole una catenina dal collo. Il crimine è avvenuto su via Pellegrino Rossi, nella periferia nord della città, sotto gli occhi dei passeggeri, che hanno prontamente allertato la Polizia. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i motociclisti delle unità 'Nibbio' della Polizia di Stato, che hanno bloccato il giovane, già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia.

Sorpresa durante l'arresto: la vittima era ricercata

Il colpo di scena è arrivato quando la Polizia ha identificato la vittima per restituirle la catenina. La donna, una 29enne, è risultata essere a sua volta ricercata per un furto di 100mila euro in un appartamento a Monza. Entrambi i protagonisti della vicenda sono stati quindi arrestati e condotti nel carcere di San Vittore, in attesa di ulteriori decisioni da parte delle autorità giudiziarie.