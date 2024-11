Milano, La Russa lancia Lupi come candidato sindaco: "Hai una responsabilità, il futuro della città è in mano tua"



Milano inizia a prepararsi per le elezioni comunali del 2026, e nel centrodestra iniziano a circolare i nomi dei possibili candidati. Durante l’evento “Con Centro Popolare, Noi Moderati cresce” a Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha messo in evidenza la figura di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, per il ruolo di futuro sindaco. Rivolgendosi a lui, La Russa ha sottolineato la "responsabilità" che Lupi ha nei confronti della città e del partito. “La sinistra senza Sala, qualunque scelta farà, peggiorerà ancora” ha dichiarato, aggiungendo che “Sala non può più fare il sindaco; il terzo mandato non c'è. Milano ha bisogno di una guida forte e centrista.” L’appello di La Russa è chiaro: il centrodestra non può permettersi di arrivare impreparato, come avvenuto in passato, e necessita di una leadership definita e concreta.

Lupi risponde: "Le candidature si decidono insieme"

Lupi ha accolto con diplomazia il sostegno di La Russa, ribadendo che la scelta del candidato ideale per Milano sarà un processo condiviso. "Le candidature si decidono insieme, nei prossimi mesi lo faremo. Ci vuole il tempo necessario per preparare una proposta di governo credibile per il centrodestra, non solo a livello nazionale, ma anche per la città di Milano," ha dichiarato. Pur mostrando apprezzamento per l’interesse di La Russa, Lupi ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando l’importanza di costruire un progetto solido e condiviso per la città, che coinvolga tutte le componenti del centrodestra.

Sorte (FI): "La proposta di Lupi è solida"

L’intervento di La Russa ha trovato subito riscontro in altri esponenti del centrodestra. Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore del partito in Lombardia, ha espresso sostegno all’idea di Lupi come candidato, definendolo una figura “solida e apprezzabile”. Sorte ha sottolineato l’urgenza di definire il candidato al più presto, in modo da arrivare alle elezioni del 2026 con una proposta ben strutturata e condivisa. Tuttavia, Lupi non è l’unico possibile candidato: alcune voci indicano che anche Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano e figlio del presidente del Senato, potrebbe essere una figura di rilievo.