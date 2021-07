Milano, Librandi (IV): Salvini cerchi candidato per 2026, ora sostenga Sala

Vista la situazione, credo che ormai Matteo Salvini farebbe bene a lavorare per individuare il candidato sindaco di Milano per le elezioni del 2026, perche' per il 2021 non ci sono piu' le condizioni oggettive per trovare una figura in grado di competere con Beppe Sala". Lo dichiara Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva, tra i promotori della lista "Lavoriamo per Milano - I Riformisti".

"Ci sono possibili candidati degnissimi - prosegue Librandi - ma nessuna persona di qualita' e buon senso puo' accettare di candidarsi a tre mesi dal voto, senza alcuna elaborazione programmatica sul futuro della citta'. Anziche' ripiegare su una soluzione improvvisata - conclude l'esponente della lista a sostegno del sindaco uscente - Salvini rinunci a proporre un candidato di bandiera e sostenga Beppe Sala, per una consiliatura costituente unitaria".