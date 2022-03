Milano, liceo Russell occupato: è il 25esimo istituto da gennaio

Nuova occupazione a Milano: mobilitazione nella mattinata di mercoledì 30 marzo al liceo scientifico Russell in zona Niguarda.

Ecco il comunicato degli studenti: "Oggi, 30 marzo 2022, gli studenti del Russell si sono ritrovati per decidere con un'assemblea generale l'occupazione dell'istituto, organizzando autonomamente attività di vario genere dedicate interamente agli studenti dagli studenti", si legge.

Gli studenti del Russell: "Arrivati al limite della sopportazione"

"Siamo arrivati al limite della sopportazione di un sistema scolastico che nel post-pandemia come mai prima d'ora ha fatto sentire le proprie fallacità, che si sono ripercosse sul benessere psicologico della popolazione studentesca senza che nessuno si accorgesse, o volesse accorgersi, di cosa passava nella mente di noi ragazzi, catapultati in una dimensione estraniante di scuola che si occupa solo di impartirci ciò che viene richiesto dai piani ministeriali senza interpellarsi minimamente su quali effetti e quali necessità avessero causato in noi due anni di stato di emergenza".

Gli studenti chiedono la possibilità costante di usufruire della psicologa della scuola e l'accesso anche da parte degli studenti minorenni senza la necessità del permesso dei genitori. Inoltre, chiedono più attenzione per l'insegnamento dell'educazione sessuale. Da gennaio è il 25esimo istituto scolastico occupato a Milano, riferisce il Corriere.

