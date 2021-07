Prendono forma le liste di centrodestra. L'ex ghisa Barbato va con la Lega



Scelto il candidato con l'incoronazione del pediatra Luca Bernardo, per il centrodestra milanese è tempo di definire le liste. Ci saranno sicuramente delle new entry significative: su tutte, come ricostruito dalla 'Dire', l'ingresso nella Lega dell'allora comandante della Polizia locale cittadina, Antonio Barbatao. L'ex ghisa fu allontanato dal sindaco Giuseppe Sala nell'agosto 2017, dopo esser finito sotto la lente d'ingrandimento della procura (seppur non da indagato) per i presunti rapporti con il sindacalista Domenico Palmieri, considerato intermediario in affari di personalità vicine al clan mafioso dei Laudani: Barbato risultò infine estraneo ai fatti.



Ad ogni modo, in città c'è grande fibrillazione, e all'orizzonte si prospetta una serrata competizione interna al centrodestra. I sondaggi infatti vedono appollaiati la Lega e Fratelli d'Italia (con il Carroccio leggermente avanti), mentre Forza Italia appare più staccata. Il numero uno del Carroccio Matteo Salvini sa bene che non può permettersi il sorpasso da parte di Fratelli d'Italia nella 'sua' Milano e così si prepara a schierare sul fronte tutta l'artigliera pesante. Innanzitutto, sarà proprio il segretario della Lega a fare da capolista, coadiuvato dai consiglieri regionali Gianmarco Senna e Max Bastoni e da quelli comunali Gabriele Abbiati e Laura Molteni. Spazio poi alla società civile con la candidatura in lista di Simona Amore, già presidentessa del Lions Club Milano Brera.