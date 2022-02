Milano, lite davanti al The Club: ragazzo accoltellato in strada

Lite in discoteca, 31enne accoltellato in strada

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno soccorso questa mattina un marocchino 31enne, trovato riverso al suolo in via della Moscova, con una ferita alla spalla sinistra, verosimilmente provocata da un coltello. Sul posto, i carabinieri hanno identificato e condotto in caserma un altro uomo, un italiano 19enne, e la sua fidanzata italiana 21enne, che alla vista dei militari avevano tentato di allontanarsi precipitosamente.

Da una prima ricostruzione, i due giovani avrebbero precedentemente avuto una discussione verbale all'interno della discoteca 'The Club', a 200 metri circa in largo La Foppa, per poi venire alle mani in secondo momento, mentre erano in strada. La vittima al momento si trova al pronto soccorso del Policlinico, medicata per la ferita riportata, e non versa in pericolo di vita. Sono in corso verifiche circa la responsabilità del 19enne condotto in caserma.