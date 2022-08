Milano, lo distraggono con un balletto e gli rubano un Rolex da 200mila euro

Hanno allestito un balletto per distrarre il turista canadese di 45 anni. E lo strategemma è riuscito, perchè la coppia è riuscita a rubare all'uomo un Rolex Sea-Dweller in edizione limitata del valore di 200mila euro. Il furto con destrezza è avvenuta nella notte in piazza Duomo a Milano. I due ladri hanno avvicinato la vittima facendo apprezzamenti proprio sull'orologio, poi lo hanno distratto con il balletto e si sono dileguati.