Milano, lo speciale tram bianco in memoria di Carla Fracci

E' pronto ad entrare in servizio lo speciale tram della linea 1 tutto bianco e intitolato alla memoria di Carla Fracci, la stella della danza scomparsa recentemente a 84 anni ed il cui padre era tranviere. Su quella stessa linea la giovane Carla fu portata alla Scala per la sua prima audizione per entrare nell'Accademia, nel Dopoguerra. La proposta era stata fatta dal sindaco di Milano Beppe Sala, che su Instagram aveva scritto: "Ho chiesto ad Atm di dedicarti un tram della linea 1, quella che passa davanti alla Scala; sarà un tram tutto bianco, con il tuo nome scritto in modo discreto. Penso sia un modo molto milanese di ricordarti, sobrio e che ribadisce i nostri valori e le nostre qualità. Valori e qualità che tu, orgogliosa figlia di un tranviere, hai portato nel mondo. Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i milanesi". Le prime foto dello speciale tram hanno iniziato a circolare venerdì.