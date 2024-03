Milano, Luca Paladini (Patto Civico): servizio Atm collassato

"Siccome prendo i mezzi con buona frequenza mi sento di dire che nell'ultimo anno il servizio ATM è letteralmente collassato. E questo è un enorme problema”. Così Luca Paladini, consigliere regionale di Patto Civico scrive sulla propria pagina Facebook lamentando l’eccessivo tempo di attesa dei mezzi pubblici milanesi. Nel caso specifico si tratta di un sabato sera, quando vuoi solamente "tornare a casa in tram”, sottolinea il fondatore dell’associazione I Sentinelli di Milano, eletto in Regione Lombardia in sostegno di Pierfrancesco Majorino.

Contestualmente Atm ha registrato nell’ultimo anno circa 300 dimissioni, dovute - riporta Repubblica - anche al lavoro sempre più stressante, ai turni pesanti e alle aggressioni al personale. Non a caso sempre più impiegati fanno ricorso agli sportelli per l’assistenza psicologica messi a disposizione da Atm.