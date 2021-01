Milano, Lupi: cerchiamo il candidato migliore ma non sarò io



L'ex ministro e leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi non sarà il candidato sindaco del centrodestra a Milano. Lo ha spiegato lo stesso Lupi, durante la trasmissione "TrueShow - Attenti a quei due", su Telelombardia.

Dopo che per settimane si era fatto il nome dell'ex Ministro delle Infrastrutture ora il diretto interessato precisa di non essere in lizza, e sottolinea: "Stiamo cercando il migliore".

Sale dunque la pressione sul centrodestra per trovare un nome da contrapporre a Beppe Sala alle elezioni comunali di Milano. “Non c'è fretta – ha detto durante la trasmissione il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale – il nome di Gabriele Albertini fu trovato 35 giorni prima delle elezioni”.