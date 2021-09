Milano, Lupi non si presenta dove è nato. La lista Popolare out da zona 7

Che brutto smacco per Maurizio Lupi! Nato a Baggio, orgogliosamente di Baggio, il quartiere di Milano che fa parte del Municipio 7. Eppure proprio Lupi e la sua lista, guardando la scheda elettorale, non sarà della partita. Perchè? Secondo alcuni trattasi di irregolarità delle firme, secondo altri di errore formale. Il fatto è che, tra le liste che sostengono Simone Orlandi non c'è la sua Milano Popolare. Figurano invece Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Gli altri che competono sono Silvia Fossati (Lista Beppe Sala, Verdi, Pd, Milano Unita e Riformisti), Luigi Crepaldi per Mariani e Milano in Comune, Vito Salvatorelli per Paragone e Grande NOrd, Andrea Cavalleri per Milano inizia qui, Carmine Delfino per il M5S e Carla De Bernardi per i socialisti di Milano.

fabio.massa@affaritaliani.it