Milano, Lupi sindaco? La candidatura accolta con freddezza dagli alleati di centrodestra

“A buon intenditor…” così Ignazio La Russa ha lanciato la candidatura a sindaco di Milano di Maurizio Lupi, ieri all’evento di Noi Moderati. E alla proposta del Presidente del Senato, effettivamente, hanno fatto seguito le proverbiali poche parole. Tra i notabili del centrodestra milanese – probabilmente colti di sorpresa dalle parole di La Russa – prevale il silenzio e la vigile attesa di qualche altro endorsement di peso a livello nazionale: “devono parlare altri big prima”. L’unica eccezione al silenzio di queste ore, al momento è di peso. Per Lupi si è speso il governatore Attilio Fontana, anche se non completamente.

Fontana: “Farsi trovare pronti. Lupi? Vedremo”

A margine di un evento, Attilio Fontana ha commentato la possibile candidatura a sindaco di Milano di Maurizio Lupi per il centrodestra: ''Credo che la cosa più giusta e intelligente che sia stata fatta è che si inizi a parlare di questo problema, che si inizi a trovare un candidato. Credo che questa sia la cosa più importante, poi Lupi è una persona capace e per bene. Vedremo''. Un’apertura di credito, insomma, ma non totale.

Il silenzio degli alleati: Lega e Forza Italia restano in attesa

Alla parziale apertura di Fontana fa seguito il silenzio, vigile, degli esponenti locali di Forza Italia e Lega. “Bisogna aspettare perché prematuro. Devono parlare prima gli altri big del partito”. Così una autorevole fonte della sezione milanese di Forza Italia ad Affaritaliani.it. Anche dalle fila del Carroccio non emergono dichiarazioni in merito. Nel centrodestra prevale la tattica dell’attendismo e la logica dei “tavolini”: saranno i leader nazionali a bollinare la candidatura del sindaco della coalizione.

Biancofiore (Noi Moderati): “Lupi grande ed efficace candidatura”

In assenza di dichiarazioni di supporto dagli alleati, sono i compagni di partito a spendersi per Lupi. “Senza dubbio, rappresenterebbe una grande ed efficace candidatura per rilanciare una città svilita da tredici anni di un'accozzaglia sinistra, che l'hanno fatta involvere". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie. "Non solo l'ala centro moderata è un sostegno determinante all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ma può esprimere un candidato sindaco, come Lupi, che già da ministro ma anche da assessore nella giunta Albertini dimostrò di avere capacità, lungimiranza, esperienza e amore per la propria città che sono qualità imprescindibili per un primo cittadino. Quindi auspico - conclude - che tutto il centro destra converga su Lupi''.

E Lupi che fa?

Il diretto interessato fa melina con un classico della politica: “se serve ci sono, ma intanto vedamo”. Lupi si è limitato a raccogliere l’endorsement che La Russa gli ha fatto di persona, senza troppo cavalcarlo. “La Russa ha detto, attenzione, nessuno di noi può tirarsi indietro, non possiamo ripetere gli errori del passato. La Russa ci sprona a non arrivare in ritardo, di metterci in gioco e che ognuno faccia la sua parte. Noi moderati lo farà. Lo decideremo insieme, ma questa volta ci saremo e saremo in campo”. Il “ragazzo di Baggio” ha fatto abbastanza strada al Parlamento di Roma da comprendere il vecchio detto secondo cui chi al conclave entra Papa spesso esce cardinale. Del resto, al conclave mancano ancora più di due anni.