Milano, madre spruzza spray su figlia di 16 mesi: arrestata

A Milano una madre ha spruzzato volontariamente spray deodorante borotalco sulla figlia di 16 mesi in quantità tale da farla ricoverare in ospedale. Per tre volte la bimba era stata portata in vari ospedali con gravi irritazioni sulle braccia e sul corpo e durante il quarto ricovero, i medici si sono insospettiti e hanno avvisato gli agenti. La donna di 29 anni è stata arrestata per maltrattamenti aggravati. Gli agenti della squadra mobile hanno accertato, proprio durante il quarto ricovero, che era la madre a procurare intenzionalmente alla figlia le irritazioni sulle braccia.

Come sta la bambina e cosa è accaduto

La piccola, ora, è stata affidata ai servizi sociali. Non si esclude che la 29enne soffra di disagi psichici. Fondamentali per avere un quadro più chiaro del caso le telecamere poste in ospedale dagli investigatori che hanno dimostrato come fosse proprio la donna, più volte al giorno, a spruzzare il deodorante sul corpo della bambina. La piccola, infatti, aveva sempre delle forti irritazioni delle quali i medici di più ospedali non riuscivano a capire le ragioni.