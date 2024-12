Milano, mammografie gratis nel villaggio di Natale: la nuova iniziativa dell'Estetista cinica

Il villaggio di Natale sotto l'Arco della Pace a Milano è stato inaugurato nella serata di lunedì 9 dicembre e sarà aperto fino al 7 gennaio. Sono presenti un grande albero di Natale e una pista di pattinaggio aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, ma quest'anno c'è una nuova iniziativa, promossa dalla Fondazione Libellule Insieme che da anni si occupa della prevenzione e cura del tumore al seno: è stato installato un macchinario per effettuare mammografie in modo del tutto gratuito fino al 18 dicembre, come riferisce Milano Today. La novità è stata ideata da Cristina Fogazzi, in arte 'L'Estetista cinica', che concede alle donne di sottoporsi ad una mammografia senza costi tramite prenotazione, rispettando alcune regole:

- avere almeno 40 anni

- non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi

- non essere già inseriti in protocolli medici in atto per patologia pregressa o in itinere del SSN o di altre strutture di prevenzione (anche per familiarità)

- portare tessera sanitaria ed eventuali referti di esami mammografici passati