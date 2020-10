Milano

Mercoledì, 7 ottobre 2020 - 10:20:00 Milano, manager di banca 34enne muore per overdose di eroina La donna è stata trovata nel suo appartamento in Giambellino: inutili i soccorsi. Ricopriva un ruolo di responsabilità in una delle maggiori banche italiane

Milano, manager di banca 34enne muore per overdose di eroina Manager di banca di 34 anni stroncata da una overdose di eroina. E' accaduto al Giambellino, Milano, pochi giorni fa. A chiamare i soccorsi, un amico che si trovava con lei. Ma per la donna non c'è stato nulla da fare. E' stata trovata con una siringa vicino al braccio ed è deceduta nel proprio appartamento. Originaria del Sud Italia, aveva studiato economia all'Università Cattolica di Milano, conosceva diverse lingue e al momento ricopriva un ruolo di responsabilità all'interno di una delle maggiori banche italiane.