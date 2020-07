Milano, manifestazione per “Berlusconi Senatore a Vita”



Ieri sera un centinaio di sostenitori di Forza Italia hanno improvvisato un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Al grido di "Brrlusconi Senatore a Vita" hanno testimoniato la loro solidarietà a Silvio Berlusconi "che ha subito una irreparabile ingiustizia, essendo privato del diritto di far politica da sentenze che si sono rivelate politicamente preordinate".



"Invito tutti i cittadini che credono ancora nella giustizia e nella democrazia a firmare la petizione per sostenere la nomina di Silvio Berlusconi a senatore a vita". Cosi', in una nota, il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciche'. All'indomani della diffusione dell'audio choc di Amedeo Franco, il giudice relatore in Cassazione del processo sulle frodi fiscali delle reti Mediaset, che aveva parlato di "plotone di esecuzione" contro il leader di Forza Italia, Micciche' lancia un appello ai siciliani, perche' aderiscano alla raccolta delle firme, con cui verra' chiesto al Presidente della Repubblica la nomina di Berlusconi a senatore a vita. "Nel 2013 e' stato prima condannato e poi estromesso dal Senato grazie ad una sentenza che oggi e' sotto gli occhi di tutti. La politica ha il dovere di reagire in maniera seria e determinata - ha sottolineato -. E' necessario fare un'operazione verita' e istituire una commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia, affinche' quella parte deviata della magistratura non possa pensare di governare il Paese e per evitare il ripetersi di ingiustizie che hanno travolto il corso della storia".