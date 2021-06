Milano, Mariani incontra Sala: "Ma proseguiamo a costruire l'alternativa"

Si è svolto stamattina a Palazzo Marino un incontro tra il sindaco Beppe Sala, Gabriele Mariani candidato di Milano in Comune e Civica Ambientalista e Basilio Rizzo Consigliere comunale. Lo fa sapere lo stesso Mariani. Nel colloquio Rizzo e Mariani, invitati dal primo cittadino, hanno evidenziato come le trasformazioni urbanistiche sin qui fatte nelle aree centrali abbiano aggravato le condizioni delle periferie e accentuato le disuguaglianze.

“Al Sindaco Sala abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per la grave crisi sociale e occupazionale che colpisce i ceti meno abbienti e i lavoratori in una città sempre più cara e diseguale – dichiarano Rizzo e Mariani - Di fronte al fermento intorno all'attività edilizia di lusso, c'è il paradosso che le uniche abitazioni non previste siano quelle a edilizia economica popolare. Abbiamo altresì riportato le forti critiche e l’opposizione nostra e dei tanti comitati ambientalisti e civici alle scelte fatte dall’Amministrazione, dal consumo di suolo, alla volontà di non contrastare la costruzione del nuovo stadio di San Siro, all'accordo di programma previsto sugli scali ferroviari, alla partecipazione reale negata ai cittadini e alle cittadine in merito ai piani e agli altri progetti (Loreto, Goccia, Santa Giulia ecc…) che hanno stravolto e stravolgeranno la città. Grazie dell'invito, proseguiamo per costruire l'alternativa”.