Milano, marijuana dal calzolaio: negozio chiuso 10 giorni

Un calzolaio di Milano fatto chiudere per dieci giorni dal questore di Milano. Il motivo? All'interno del negozio sono stati sequestrati 2 barattoli contenenti 86 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e, il titolare, in possesso di 900 euro in banconote di vario taglio. Il calzolaio titolare di Tacco Rapido di via Vallazze è stato poi trovato in possesso di oltre 6mila euro nella propria abitazione, denaro nascosto in una cassetta di metallo occultata.