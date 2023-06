Milano, maxi rissa con 6o persone: cinque feriti con arma da taglio

Una maxi rissa è scoppiata in zona Calvairate a Milano concirca 60 persone coinvolte. Almeno cinque sono i feriti con armi da taglio.

I Carabinieri di Milano sono intervenuti in massa per cercare di riportare la situazione alla normalità. Dalla prima ricostruzione le violenze sarebbero scaturite da un litigio per futili motivi coinvolgendo poi numerose persone, residenti in zona, originarie dell'Est Europa.