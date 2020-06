Milano, maxi rissa nella notte in centro: grave 24enne accoltellato al torace



Una rissa si e' verificata questa notte intorno alle 2.30 in corso Garibaldi a Milano, in pieno centro. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri tutti i partecipanti alla colluttazione erano molto ubriachi. Un ventiquattrenne, P. L., ha ricevuto 5 coltellate: 4 al torace e una all'inguine; in particolare uno dei fendenti al torace e' stato inferto in modo penetrante e profondo. E' stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso ed e' stato operato: non e' in pericolo di vita. Un altro giovane, di 29 anni, D.A., presentava invece un trauma cranico con una ferita lacero-contusa al capo; e' stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli.

I militari del nucleo radiomobile che sono intervenuti non sono riusciti sul momento a ricostruire le circostanze della vicenda, poiche' i giovani coinvolti non hanno saputo dire come sia cominciata la rissa e perche' non c'erano testimoni. P. M. M., una giovane donna di 20 anni e' stata portata in 'verde' al Fatebenefratelli in stato di agitazione. Indagano i carabinieri della compagnia Duomo.