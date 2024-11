Milano: maxi sequestro da 22 milioni di euro alla Af Logistics Spa

Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano ha portato questa mattina al sequestro di beni per un valore di 22milioni di euro alla società AF Logistics Spa, leader nella logistica con sede a Massalengo e fornitrice di grandi marchi come GS (Carrefour) e Ikea. Il sequestro, ordinato dalla Procura di Milano, nasce da un'indagine su una presunta frode fiscale che, secondo l’accusa, sfruttava un complesso sistema di fatture false e contratti fittizi per eludere obblighi fiscali e previdenziali. Gli inquirenti sostengono che la società si avvaleva di società “filtro” e cooperative che facevano da “serbatoio di manodopera” senza versare IVA né contributi all'INPS, a danno dell’erario e dei lavoratori.

Un sistema complesso per evadere il fisco

Le indagini rivelano che AF Logistics, mediante un intricato schema di subappalti, nascondeva i veri rapporti di lavoro attraverso società di copertura, sollevandosi dagli oneri fiscali e previdenziali connessi alla manodopera. Questo sistema avrebbe consentito alla società di ottenere un vantaggio competitivo illecito nel mercato del trasporto merci, che ora si traduce in avvisi di garanzia per le figure coinvolte. La Procura di Milano, attraverso un’accurata ricostruzione della filiera del lavoro e dell’evasione fiscale, ha delineato quello che appare come uno schema ben strutturato per aggirare la legge, evidenziando la necessità di vigilare su un settore cruciale ma complesso come quello della logistica.