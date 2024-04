Milano, Metro 5 in crescita: 44 milioni di passeggeri previsti nel 2024

La quinta linea della metropolitana milanese ha registrato nel 2023 il transito di 42 milioni di passeggeri, con una crescita del 16%. La chiusura del primo trimestre dell'anno in corso conferma il trend positivo con la previsione di raggiungere i 44 milioni per il 2024. L'assemblea di Metro 5, società controllata da Alstom Ferroviaria, Atm, Ferrovie dello Stato Italiane, Hitachi Rail e Partecipazioni Italia, ha approvato il bilancio 2023 chiuso con un utile di 12,2 milioni di euro (12,9 nel 2022), a fronte di ricavi per 93,2 milioni, contro gli 83,9 precedenti. Il margine operativo lordo è salito da 56,2 a 59,9 milioni. L'assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 18,76 euro per azione. "I risultati parlano da soli e guideranno l'azione futura sempre volta al costante miglioramento, continueremo a lavorare per la città di Milano e per i nostri azionisti con passione e dedizione" dichiara in una nota l'amministratore delegato di Metro 5, Serafino Lo Piano.