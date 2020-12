Milano: metro chiude per sovraffollamento, passeggeri scavalcano cancelli

Tornelli della metro chiusi per rispettare le misure anti-Covid contro gli assembramenti e persone che scavalcano lo stesso i cancelli per accedere alle banchine. E' quanto mostrano le immagini rimbalzate sui social e su alcuni quotidiani nei giorni scorsi, girate alla fermata di Loreto, a Milano. Atm definisce quanto successo un grave atto di inciviltà e irresponsabilità. Domenica scorsa, giorno a cui risalgono le immagini, è stato necessario chiudere diverse volte i tornelli e i corridoi di interscambio a causa dell'alto flusso di passeggeri. Nel video si vede che vengono scavalcate paratie di oltre 2 metri e mezzo installate per bloccare i corridoi di interscambio a Loreto tra la M1 e la M2 e per contigentare gli accessi consentiti fino al 50% della capienza.