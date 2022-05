Milano, migliaia di fan di Rondo Da Sosa paralizzano il centro

Migliaia di fan di Rondo Da Sosa in piaza Duomo a Milano

Piazza Duomo di Milano presa d'assalto nel pomeriggio di giovedì 26 maggio da centinaia di fan del rapper Rondo Da Sosa, esponente della Sevenzoo che aveva dato appuntamento ai suoi supporter per promuovere il propriio primo disco.

Giro di Milano sul bus fermato dalle autorità

L'obiettivo del trapper, come annunciato su Instagram, era riuscire a fare un giro di Milano su un bus. Ma è stato fermato tutto dalle forze dell'ordine: mancavano infatti alcuni permessi per il raduno, che ha visto migliaia di persone affollare il centro di Milano. La Polizia è intervenuta identificando cinque persone, di cui due accompagnate in questura. Per una, come riporta Milano Today, è scattata la denuncia per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

