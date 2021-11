Milano, migliaia di No Vax per Kennedy jr: "Il Green pass è un colpo di Stato"

Migliaia di persone all'Arco della Pace di Milano per la manifestazione no vax e no Green pass promossa dall'associazione Children's health defense a cui partecipa anche il presidente Robert F. Kennedy jr, terzogenito di Bob e nipote di JFK. L'arrivo dell'avvocato di 67 anni e' stato accolto da un fragoroso applauso dei presenti e dal coro "Kennedy, Kennedy" e "La gente come noi non molla mai". Tra i presenti anche l'ex dirigente Rai Carlo Freccero e Gianmarco Capitani, leader del movimento "Primum non nocere" che ha insultato la senatrice a vita Liliana Segre per poi scusarsi. "Kennedy ha fatto un discorso a Berlino nel 2020 in cui ha spiegato come le pandemie sono come le guerre fatte per controllare le persone. E' un giurista e per me non e' un disinformatore", ha detto il critico televisivo. a e hanno intonato cori come 'la gente come noi non molla mai', 'fascisti, fascisti' e 'vergogna'.

Buu, fischi e il grido "Liberta', liberta'" dai presenti sono stati scanditi sonoramente quando una delle organizzatrici dell'evento dal palco allestito per gli interventi ha ricordato essere una manifestazione statica e di rispettare le distanze. "Il Green pass condanna il nostro futuro. Dobbiamo fermare questo subito", ha detto Senta Depuydt, presidente di Children's health defense Europe. "Penso - ha aggiunto - che le cose stiano per cambiare ma non dobbiamo mollare".

Kennedy jr: "Il Green pass è uno strumento di controllo"

"Il Green pass e' un colpo di stato ed e' lo strumento che usano per toglierli i vostri diritti. Non e' una misura sanitaria ma uno strumento di controllo dei vostri movimenti e dei vostri conti correnti". Lo ha detto Robert F. Kennedy Jr., terzogenito di Bob e nipote di JFK, intervento dal palco della manifestazione promossa a Milano dall'associazione Children's Health Defense di cui e' il presidente. "Se il Green pass e' una misura sanitaria perche' non viene emesso dal ministero della Salute. Viene emesso dal ministero delle Finanze, credono che siamo stupidi?", ha aggiunto.

Kennedy: "Non sono No Vax ma i vaccini devono essere testati"

"Non sono No Vax. Dico semplicemente che i vaccini devono essere testati per la sicurezza nello stesso modo in cui testano gli altri medicinali. Negli Usa i vaccini sono gli unici farmaci esenti dai test di sicurezza. È impossibile stabilire se un particolare vaccino sta causando più feriti e morti di quanti ne sta evitando. Se qualcuno sarà in grado di dimostrare che la popolazione vaccinata è più sana di quella non vaccinata, allora sarò per il vaccino". Così in un'intervista a Repubblica Robert Kennedy jr, avvocato e nipote di Jfk. "Ho fatto questa previsione a Berlino nell'agosto 2020: che i governi avrebbero usato la pandemia come pretesto per abolire i diritti costituzionali. Come avevo previsto, abbiamo assistito allo sradicamento globale della libertà di parola in tutte le democrazie liberali. Abbiamo visto scomparire i diritti di proprietà man mano che i governi chiudono le attività commerciali senza indennizzi pubblici. Negli Stati Uniti il governo ha chiuso le chiese per un anno, è stato un attacco alla libertà religiosa. Il governo ha abolito i processi con giuria e implementato la sorveglianza track and trace. I nostri diritti costituzionali e, fondamentalmente, i diritti umani sono sotto attacco", aggiunge.