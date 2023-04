Milano, migrante del Cpr finge un malore e tenta di scappare dall'ambulanza

Durante il tragitto in ambulanza dal Cpr di via Corelli all'ospedale Niguarda un uomo del Senegal, destinatario di un provvedimento di espulsione, ha cercato di scappare. I carabinieri che scortavano l'ambulanza lo hanno catturato dopo un inseguimento a piedi durato una decina di minuti. E' successo ieri pomeriggio poco dopo le 16 tra il cimitero monumentale e il quartiere Isola.

Per il 38enne, che aveva detto di aver ingerito una forchetta di plastica, era stato organizzato il trasporto in pronto soccorso. In via Farini, pero', ha aperto il portellone dell'ambulanza ed e' scappato a piedi nudi. Sulle sue tracce si sono messi due militari dell'Arma mentre un terzo lo ha cercato con l'auto di servizio. Il migrante e' stato rintracciato dopo un paio di chilometri nascosto in cortile condominiale in via Pergola. Dalle lastre al Niguarda e' risultato poi come non avesse ingoiato alcun corpo estraneo ed e' stato quindi riportato nel centro di rimpatrio.