Milano, misure anti movida: vetro vietato in undici aree della città

Entrate in vigore dal 10 giugno le misure per contenere i disagi della movida estiva nella città di Milano. Il Comune ha individuato undici aree calde, in cui sono si applicano regole specifiche. Dalle 22 alle 5 sarà vietato infatti vendere o cedere gratuitamente bevande o cibi in vetro o lattina. Un divieto senza eccezioni. Possono essere spillati alcolici solo in bicchieri di carta o plastica, mentre l'uso del vetro resta consentito all'interno dei locali, dehors compresi.

Misure anti movida: le undici aree di Milano

Le aree sono dunque undici, una in più rispetto all'anno scorso. La new entry è piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Le altre aree sono: Duomo, Arco della Pace, Ticinese-Darsena-Navigli-Tortona, NoLo, Como-Aulenti-Garibaldi-Brera, Isola, Lazzaretto, Melzo, Sarpi, Bicocca.