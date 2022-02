Milano, mitragliatrice gettata da un'auto in fuga in zona San Siro

Cinque uomini, tutti italiani, sono stati accompagnati in questura a Milano dopo un inseguimento in auto durante il quale si sono disfatti di una mitraglietta Uzi. I fatti sono accaduto lunedì 31 gennaio.

Mitragliatrice gettata dall'auto a Milano: l'inseguimento

Una pattuglia - secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli - ha intimato l'alt a un suv bianco per un controllo d'iniziativa. Il veicolo si e' inizialmente fermato. Quando pero' uno dei due agenti e' sceso e si e' avvicinato, il conducente ha premuto sull'acceleratore. Solo la prontezza del poliziotto che si e' buttato di lato a terra ha evitato che venisse investito. Durante l'inseguimento, a cui hanno partecipato altre volanti giunte in ausilio, sono stati esplosi due colpi a "scopo intimidatorio". Solo in piazzale Fratelli Zavattari il suv bianco ha fermato la sua corsa e tutti gli occupanti sono stati bloccati. La mitraglietta funzionante e carica e' stata recuperata in via Paravia ed e' stata repertata dagli investigatori della Scientifica

Mitragliatrice a San Siro, Rocca (FdI): "Un altro grave episodio"

"San Siro, dalla pistola alla mitragliatrice: non si ferma il far west a tre settimane dalla sparatoria di piazza Monte Falterona": questo il commento di Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Le Forze dell’Ordine questa sera hanno inseguito una macchina che non si è fermata all’alt, dal veicolo, in via Paravia, viene gettata una mitragliatrice.Nessun ferito ma un altro grave episodio colpisce il quadrilatero di case popolari vicine allo stadio e macchia l’intera città sempre più violenta. Che fine ha fatto la cabina di regia dedicata ad affrontare i problemi di San Siro tra Comune e Prefettura? Quando vedremo i primi risultati concreti per migliorare il territorio? L’ho chiesto dopo la sparatoria di piazza Monte Falterona e lo chiedo anche ora"