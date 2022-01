Milano, molesta ragazza in piazza Duomo: arrestato minore 17enne

Milano, molesta ragazza in piazza Duomo: arrestato minore

Un diciassettenne è stato arrestato ieri pomeriggio, intorno alle 17, in piazza Duomo a Milano per aver molestato una ragazza che passeggiava con il suo fidanzato. Il giovane, di origine marocchina, deve rispondere di violenza sessuale.



Poco dopo l'accaduto il ragazzo è stato subito arrestato dagli agenti della Quesura che da tempo presidiano la piazza e altre zone vicine. L'arrestato ha raccontato di essere arrivato a Milano il giorno prima e, dopo aver dormito nei pressi della stazione Centale, di aver vagato in città fino a piazza Duomo. Si trova ora nell'istituto minorile di Torino.