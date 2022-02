Milano, molesta una donna e nella fuga ne palpeggia altre cinque

Milano: arrestato nella serata di lunedì 21 febbraio un 29enne originario del Sengal, accusago di violenza sessuale aggravata per aver molestato per strada sei donne. Peculiare la dinamica: i fatti si sono svolti poco prima delle 20 all'altezza del civico 319 di viale Monza. L'uomo ha dapprima palpeggiato una donna sul marciapiede. La donna ha gridato chiedendo aiuto ed in suo soccorso è giunto uno studente di 20 anni che si è messo ad inseguire il molestatore.

Palpeggiatore seriale fermato dopo tre chilometri e altre cinque molestie

La cui fuga è durata oltre tre chilometri. Durante i quali, incredibilmente, il 29enne è riuscito a palpeggiare altre cinque donne mentre correva. A fermarlo ci hanno pensato i poliziotti, nel frattempo allertati dallo studente, che lo hanno intercettato in piazzale Loreto. L'arresto è avvenuto in flagranza: aveva appena palpeggiato le sue due ultime vittime. A sporgere denuncia, sinora, solo una 56enne.