Milano, molestie a Capodanno. Bolognini: apprezzamento al Questore



“Ho chiamato questa mattina il Questore di Milano per esprimere il mio più vivo apprezzamento per il modo in cui la Polizia di Stato e l’Autorità Giudiziaria stanno conducendo le indagini in cui è stata identificata buona parte degli aggressori di Capodanno in Piazza Duomo. Ancora una volta la Questura di Milano ha brillato per capacità e rapidità di intervento”. Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier.



“Adesso però – prosegue Bolognini – tocca all’amministrazione comunale fare la propria parte e attivarsi, con la Polizia Locale, per presidiare maggiormente i diversi quartieri della città. Non solo, sarebbe anche il momento di mettere in atto per davvero quelle politiche di coesione tante volte sbandierate, ma che, nel concreto – conclude –, i recenti fatti con ‘protagonisti’ bande e gang di ragazzi nordafricani hanno dimostrato essere completamente fallimentari. Per realizzare coesione sociale e integrazione non basta portare i rapper a Palazzo Marino, ma servono interventi concreti dell’amministrazione comunale”.