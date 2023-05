Milano, monumento imbrattato: Vox Media dona soldi per pulizia

La Giunta comunale di Milano ha deliberato l’accettazione della proposta di donazione, presentata dalla società Vox Media srl che avrà come oggetto la rimozione dell’imbrattamento dalle superfici vincolate del monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.

L’intervento si è reso necessario dopo il danneggiamento con vernice avvenuto lo scorso 9 marzo, che ha determinato l’imbrattamento di una parte rilevante del monumento. I tecnici del Comune, considerato l’alto valore storico e artistico del monumento e la conseguente tutela a cui è sottoposto, si sono confrontati con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

Nei prossimi giorni la donazione sarà formalizzata con atto notarile

A seguito di sopralluoghi tecnici era stata rilevata l’impossibilità di procedere con una pulizia ordinaria. La vernice utilizzata, di colore giallo, non è risultata in alcun modo lavabile. Si è quindi deciso di provvedere ad un intervento a cura di un team specializzato di restauratori con installazione di ponteggi attorno alla statua. La proposta di donazione, presentata dalla società Vox Media srl e accettata dal Comune di Milano, ha un valore economico complessivo pari a 28.950 euro. Nei prossimi giorni la donazione sarà formalizzata con atto notarile in cui il committente si impegnerà alla copertura totale dei costi operativi, alla cura e alle spese degli oneri organizzativi e a portare a termine l’intervento di pulizia del monumento nel rispetto delle normative vigenti.