Milano, Moratti: "Io candidata? No, sono impegnata sulla sanità lombarda"

"Sono impegnata sulla sanita' lombarda, c'e' tanto da fare e quando prendo un impegno voglio portarlo fino in fondo". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ospite ieri sera a SkyTg24, alla domanda se intendesse candidarsi a sindaco di Milano per il centrodestra.

Nel frattempo il leader della Lega Matteo Salvini pare orientato a posticipare di qualche giorno il vertice del centrodestra per fare il punto sulle candidature a Roma e Milano, originiariamente fissato per giovedì: "Abbiamo trovato candidati unitari, e penso vincenti, nella stragrande maggioranza dei 1300 Comuni che votano a ottobre. Ovviamente partite come Roma e Milano meritano qualche giorno di riflessione in piu', ma tutte le altre partite sono chiuse", ha detto a Zapping su Rai Radio 1. Ieri il leader della Lega aveva commentato: "Ho provato di tutto per trovare dei candidati condivisi. Ho sentito tanti 'no' e si e' perso del tempo prezioso. Dobbiamo chiudere in fretta, diciamo entro il mese di maggio, perche' io penso che ci sia il tempo e la possibilita' di vincere dappertutto, a Milano come a Roma a Napoli come a Torino. Basta crederci".

Intervendo su Milano, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha detto: "La proposta di Albertini" di candidare Fabio Minoli alla carica di sindaco di Milano "e' una proposta interessante" ed "e' uno dei nomi sui quali porremo l'attenzione" e "l'altro nome sul quale stiamo lavorando e' quello di Maurizio Lupi, che e' un politico ma ha anche un passato di buon amministratore a Milano e la sua immagine corrisponde a qualcuno che puo' allargare ad altri mondi i confini del centrodestra", ha affermato, dal canto suo, "Sono persone che hanno delle straordinarie caratteristiche poi decidera' il centrodestra tutto assieme", ha aggiunto l'eurodeputato che ha definito "un peccato", il no alla corsa da parte di Albertini. Ma gli azzurri, riferisce oggi il quotidiano Il Giorno, starebbero valutando anche il nome della imprenditrice Diana Bracco.