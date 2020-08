Milano, Morelli (Lega): "Sempione in mano a bande di spacciatori". VIDEO

Milano, Morelli (Lega): "Sempione in mano a bande di spacciatori"

"Spacciatori filmati mentre cercano di vendermi qualunque tipo di sostanza stupefacente. Non è il terribile Boschetto della droga di Rogoredo ma Parco Sempione, il polmone verde del centro della città, che è letteralmente in mano a bande di spacciatori stranieri con il probabile coordinamento di delinquenza nostrana. Se il Boschetto della droga di Rogoredo era lontano “dagli occhi e dal cuore” della giunta milanese, i PD pare non accorgersi neanche di quello che accade sotto i balconi di casa sua, forse perché troppo impegnato al torneo di tennis a Cortina o a Santa Margherita. La città però non va in vacanza, i milanesi della periferia, come del centro, sono ormai assediati dalla delinquenza". Così in una nota l’on. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.