Milano, morto il pedone investito da una moto in viale Jenner

E' morto il pedone 62enne che era stato travolto nel pomeriggio di sabato 30 settembre in viale Jenner a Milano da una motocicletta. Le sue condizioni erano subito apparse disperate: era giunta all'ospedale niguarda in coma e non si è mai ripreso. Solo lievemente ferito il motociclista in sella alla Harley Davidson, come riferisce Ansa.