Milano, è morto il ciclista investito da un'auto in viale Tunisia

E' morto all'ospedale Fatebenefratelli l'uomo di 63 anni coinvolto in un incidente stradale in viale Tunisia all'altezza del civico 46 mentre pedalava sulla sua bicicletta. La vittima e' stata investita da un'auto. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il conducente della macchina, arrivando da piazza della Repubblica, ha imboccato via Franchelli in direzione di viale Tunisia immettendosi nella ciclabile percorsa dal ciclista che proveniva da Repubblica in direzione Buenos Aires. Il 63enne avrebbe avuto la precedenza, ma sarebbe stata colpito dall'auto. Tuttavia, non si esclude che dietro l'urto possa esserci stata una manovra improvvisa del ciclista a causa di un malore. A chiarire il quadro sara' l'autopsia.