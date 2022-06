Milano, morto l'operaio colpito dal cestello della gru

Non ce l'ha fatta Graziano Chiari, 60enne di Treviglio (Bergamo), colpito in un incidente sul lavoro da un cestello dopo un cedimento del braccio di un gru a Milano nella giornata di sabato 25 giugno. L'operaio e' morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale Niguarda dove era stato trasportato in gravi condizioni sabato mattina. Chiari era socio di una delle ditte che ha ottenuto in subappalto i lavori di ristrutturazione del sottotetto di un palazzo in via Prina, all'angolo con via Manfredini, zona Chinatown di Milano.