Milano: è morto Roberto Calasso, fondatore della Adelphi

Roberto Calasso, co-fondatore della casa editrice Adelphi, e' morto nella notte a Milano. A maggio aveva compiuto 80 anni. Figlio del giurista Francesco Calasso e di Melisenda Codignola, laureato in letteratura inglese con Mario Praz, nel 1962, a 21 anni, era entrato a far parte di un piccolo gruppo di persone che, insieme a Roberto Bazlen e Luciano Foa', stava elaborando il programma di una nuova casa editrice. Erano i primi passi che avrebbero portato alla nascita della Adelphi, dove Calasso e' rimasto senza interruzione, diventandone nel 1971 direttore editoriale e nel 1990 consigliere delegato per poi essere dal 1999 anche presidente.

Dall'inizio degli anni ottanta, si dedica anche alla scrittura: vengono pubblicati undici volumi, da 'La rovina di Kasch' del 1983 a 'Bobi' appena arrivato in libreria, che elaborano materie molto diverse e sono tutte strettamente connesse fra loro, mentre nessuna e' assegnabile a un genere.