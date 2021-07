Milano, Municipio 7: il presidente Bestetti non ha più la maggioranza

Milano, Municipio 7: il presidente Bestetti sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri

"Con le firme di 16 dei 30 consiglieri del Municipio 7, la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Municipio 7 Marco Bestetti depositata ieri (martedì 6 luglio) conferma negli atti ciò che i fatti avevano già messo in luce: il Presidente è ora ufficialmente in minoranza. Dall'inizio del suo mandato, il Presidente ha perso il sostegno di ben 4 consiglieri eletti nella sua maggioranza. Un caso unico in tutti i Municipi di Milano, che dimostra tutta l'inadeguatezza del Presidente a ricoprire il ruolo che gli è stato affidato. Paga una buona dose di arroganza, che significa incapacità di ascoltare. E l'incapacità di distinguere la sua funzione di Presidente di Municipio, che è la casa di tutti, da quella di presunto rappresentante di una parte sola. Ci auguriamo che i cittadini ne tengano conto alle prossime elezioni" - afferma compatto il Gruppo consiliare Partito Democratico in Municipio 7.

"Il presidente del Municipio 7 deve prendere atto di non avere più una maggioranza che lo sostiene e dimettersi. La cittadinanza non può essere ostaggio di un'amministrazione monca e per questo incapace di occuparsi dei problemi delle persone. Bestetti ha fallito e per il bene delle cittadine e dei cittadini, che non meritano questo indecente teatrino, faccia un atto di coraggio e lo ammetta" - dichiara la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.