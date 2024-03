Milano, Nahum passa ai Riformisti: "Raddoppiato il numero di consiglieri"

“Dall’ottobre 2021 i Riformisti sono cresciuti sensibilmente sia nei Municipi che in Comune e lunedì saremo lieti di annunciare che il gruppo si arricchirà dell’adesione di un nuovo collega. I consiglieri riformisti in Comune diventeranno dunque quattro, raddoppiando rispetto a inizio consiliatura. Un dato che conferma l’attrattività del nostro progetto: i Riformisti sono il riferimento per chi vuole incidere nella politica cittadina”: così con una nota la capogruppo milanese Giulia Pastorella assieme ai consiglieri comunali Carmine Pacente e Gianmaria Radice. Alle 15.30 di lunedì si terrà una conferenza stampa a Palazzo Marino in cui sarà dato l'annuncio ufficiale di Daniele Nahum al gruppo Riformisti del Comune di Milano.

L'uscita di Nahum dal Pd

Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, è l'esito della fuoriuscita dal Pd di Nahum, in polemica con quella parte dei dem che in merito al conflitto in Palestina ha manifestato posizioni apertamente anti-israeliane, giungendo a condividere l'uso della parola "genocidio".