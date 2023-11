Milano, nasce la prima scuola media Dada

A Milano nasce la prima scuola media Dada, un esperimento pedagogico che, secondo quanto riporta Il Giorno, vedrà la luce a settembre del prossimo anno. Si tratta di una svolta nel metodo di insegnamento, con l’introduzione del concetto “Didattiche per ambienti di apprendimento” (da cui, appunto, l'acronimo Dada). In quest'ottica non saranno più i docenti a entrare nelle singole classi in base alle ore di insegnamento ma, al contrario, saranno gli alunni che si muoveranno nei diversi spazi dell'istituto scolastico. Già questo cambio vuole insegnare maggiore autonomia e responsabilità agli studenti chiamati a gestire da soli i passaggi di insegnanti e materie. Contemporaneamente anche le aule verranno ripensate, con ambienti tematici in base alle materie. Gli stessi corridoi, pareti e gradini verranno rivisti per assumere una valenza didattica.

Scuola Dada, arrivare a coinvolgere tutto l'istituto Galvani nel 2025

Il debutto avverrà nella scuola secondaria di primo grado di via San Gregorio e in una prima elementare di via Casati già dal mese di settembre del prossimo anno, con l’obiettivo - riporta sempre Il Giorno - di terminare la sperimentazione di questo nuovo metodo e di coinvolgere in un secondo momento tutto l’istituto comprensivo Galvani, a partire dall’anno scolastico 2025-26.