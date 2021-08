Milano, nascono gruppi dei Riformisti nei Municipi 2, 6 e 7

E' stata ufficializzata la formazione del gruppo “I riformisti – lavoriamo con Sala per Milano” in tre Municipi di Milano. "Nel Municipio 6, Elena Ruginenti di Italia Viva sarà la nuova capogruppo. Inoltre oggi si è aggiunto un consigliere proveniente dalla minoranza di centrodestra, un fatto - si legge nella nota dei riformisti - che fa riflettere sulla situazione attuale in cui la nuova formazione politica dei riformisti, ponendosi in un’area centrale può attrarre chi si sente in linea coi valori del riformismo e dell’europeismo". Provenienze diverse anche in Municipio 7, con l'adesione dei consiglieri Tiziana Vecchio, Walter Moccia e Stefano Nanni e la nomina a capogruppo di Enea Cocelli, anche lui proveniente da Italia Viva. A capo del gruppo in Municipio 2 è invece Vittoria Sblendido, della componente di Alleanza Civica.

“E' con queste prospettive di costruire un nuovo soggetto politico che nasce anche dai territori, che affronteremo con entusiasmo e pragmatismo la nostra nuova esperienza . Partiamo dalle istituzioni più vicine ai cittadini, dove esigenze e istanze sono di vita quotidiana, ben lontane dalla propaganda - afferma Alessia Cappello, portavoce de I Riformisti – Chi pensava ad un'operazione calata dall'alto è rimasto deluso: il nuovo soggetto riformista nasce dalla vera politica, quella che costruisce. L'opposto di quella fatta di slogan divisivi e paure strumentali, di cui Milano non ha davvero bisogno”.