Milano, congratulazioni a 'Giò e Giulia': nati due nuovi falchetti

Due piccoli falchetti sono nati a Milano in cima al grattacielo Pirelli, nido della coppia di falchi pellegrini 'Giò e Giulia' ormai da dieci anni. I primi due pulli del 2024 si sono schiusi a Pasquetta e questa mattina, alle 8.14. Avvistati per prima volta nel 2014, Giò e Giulia hanno fatto del tetto del Consiglio Regionale della Lombardia il loro nido, dove ogni anno tornano tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Il presidente lombardo Attilio Fontana ha annunciato sui social “Arrivati il giorno di Pasquetta! Sono nati i primi due pulli del 2024 dei falchi pellegrini di Palazzo Pirelli. Un affascinante spettacolo di natura, quest’anno al 10° anniversario”. La covata di quest'anno è iniziata il 24 febbraio alle 23.30 con la deposizione delle uova da parte di Giulia. Ora non resta che attendere la schiusa delle altre due, che potrebbe avvenire nei prossimi giorni. La "famiglia" di falchi urbani può essere osservata in diretta h24 grazie alle webcam sul sito della Regione Lombardia.